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Resumen

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Zhu Rongji en la inauguración de un Congreso del Partido Comunista en Pekín. Foto: WANG Zhao/ AFP/ Archivo
Zhu Rongji en la inauguración de un Congreso del Partido Comunista en Pekín. Foto: WANG Zhao/ AFP/ Archivo
Por Agencia AFP

El ex primer ministro chino Zhu Rongji, cuyas reformas de mercado contribuyeron al auge económico del país, pero también a la explosión de las desigualdades, falleció el miércoles a los 97 años, informó la prensa estatal.

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