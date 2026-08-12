El ex primer ministro chino Zhu Rongji, cuyas reformas de mercado contribuyeron al auge económico del país, pero también a la explosión de las desigualdades, falleció el miércoles a los 97 años, informó la prensa estatal.

“El ex primer ministro chino Zhu Rongji murió de una enfermedad” la mañana del miércoles en Pekín, indicó la agencia noticiosa estatal Xinhua.

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Zhu impulsó reformas económicas que contribuyeron al extraordinario crecimiento económico de China desde el cargo de primer ministro, de 1998 a 2003, bajo el presidente Jiang Zemin.

Tras superar dos purgas dentro del Partido Comunista Chino (PCC), Zhu defendió con ahínco la economía de mercado, la privatización de empresas estatales y la integración de China a la economía mundial.

Nacido en octubre de 1928 en Changsha, en el centro del país, Zhu se afilió al Partido Comunista en 1949, el año en que Mao Zedong proclamó la creación de la “Nueva China”.

El ex primer ministro chino Zhu Rongji, cuyas reformas de mercado contribuyeron a impulsar el extraordinario auge económico del país, falleció el miércoles a los 97 años. Foto: JOYCE NALTCHAYAN / AFP

Trabajando en el ámbito de la planificación económica, fue purgado por primera vez del PCC durante la “Campaña de las Cien Flores” en la década de 1950 por sus críticas a las políticas económicas “irracionales” de Mao.

Tras ser perdonado, volvió a ser purgado durante los años caóticos y violentos de la Revolución Cultural, cuando fue enviado a trabajar en el campo.

El PCC lo rehabilitó tras la muerte de Mao. Trabajó en el Ministerio del Petróleo y en la Comisión Estatal de Economía, antes de llamar la atención del entonces presidente Deng Xiaoping en 1988, cuando fue designado alcalde de Shanghái, principal centro económico de China.

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