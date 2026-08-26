icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un hombre carga el cuerpo de un recién nacido que falleció tras un incendio en la sala de maternidad del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), en Pakistán, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Aamir QURESHI / AFP).
Un hombre carga el cuerpo de un recién nacido que falleció tras un incendio en la sala de maternidad del Instituto Pakistaní de Ciencias Médicas (PIMS), en Pakistán, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Aamir QURESHI / AFP).
/ AAMIR QURESHI
Por Agencia EFE

Al menos 14 recién nacidos han muerto tras desatarse un incendio este miércoles en el hospital del Instituto de Ciencias Médicas de Pakistán (PIMS), en Islamabad, debido a la explosión de un compresor de aire acondicionado.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: