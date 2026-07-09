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Al menos 28 personas murieron este jueves en un incendio registrado en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian, China. (EFE)
Al menos 28 personas murieron este jueves en un incendio registrado en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian, China. (EFE)
Por Agencia EFE

Al menos 28 personas murieron este jueves en un incendio registrado en una fábrica de calzado de la provincia suroriental china de Fujian, informaron las autoridades, citadas por medios estatales.

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