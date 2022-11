La agencia EFE anota que fue la ONG Sherpa la que acusó a la empresa en el 2014. Para demostrar que no respetaron los derechos humanos y se sucedieron abusos, recogió testimonios “sobre las condiciones laborales en algunas obras a cargo” de su filial en Qatar. Así se registraron casos de personas que trabajaron bajo más de 45 °C “sin agua ni sombra suficientes”, que tenían “poco acceso a las duchas en sus viviendas” o que sus pasaportes eran retenidos, entre otros excesos.

Vinci ha negado los cargos que se imputan a su cuestionada filial, QDVC. Además, acusa de que no fue apropiadamente informada del caso y lamentó que esto ocurra justo antes de que el Mundial Qatar 2022 se inicie porque el asunto será mediatizado, lo que será “poco favorable para la serenidad de los debates”.

Silencio de marcas y empresas

Las denuncias en contra de empresas abusivas en Qatar aumentaron en el contexto de la organización del Mundial Qatar 2022, dado que el país tuvo que apurarse en la construcción de la infraestructura necesaria para el evento. En respuesta, desde Amnistía Internacional se pidió a las marcas involucradas a tomar acción y pedirle a la FIFA que tomara cartas en el asunto.

Para setiembre, “AB InBev/Budweiser, Adidas, Coca-Cola, y McDonald’s” -marcas que auspician el evento- declararon que apoyaban que la FIFA “ofreciera reparación por los abusos sufridos por los trabajadores y trabajadoras migrantes”. “Otros diez patrocinadores no han mostrado su apoyo públicamente ni han respondido a peticiones por escrito para hablar sobre los abusos relacionados con el torneo. Estas empresas son Visa, Hyundai-Kia, Wanda Group, Qatar Energy, Qatar Airways, Vivo, Hisense, Mengniu, Crypto y Byju’s”, escribió la ONG.

Human Rights Watch también denunció que hubo empresas que no pagaron a sus empleados. Para marzo, HRW sostuvo que Bin Omran Trading and Contracting (BOTC) no abonaba los sueldos a sus trabajadores desde hacía 5 meses. También agregó que, a pesar de las denuncias, las autoridades no tomaban acción.

“En diciembre del 2020, Human Rights Watch también informó sobre casos similares en los que dejaron de pagarse los salarios de cientos de trabajadores de dos empresas –Imperial Trading and Construction Company (ITCC) y Lalibela Cleaning and Services– durante meses, a pesar de que se había informado en varias oportunidades a las autoridades sobre estos abusos”, escribe la ONG.

Los conglomerados hoteleros tampoco se han salvado de las investigaciones. La oenegé Equidem entrevistó a “80 trabajadores de establecimientos en la región del golfo Pérsico, la mayoría de 13 de los 17 grupos hoteleros que tienen convenios de asociación con la organización del evento”, y descubrió los malos tratos que sufren.

“Entre los abusos que estos empleados denuncian están la discriminación salarial en base a la nacionalidad y la etnia, el impago y el recorte unilateral de salarios, la sobrecarga de trabajo, el acoso sexual a las mujeres por parte de sus compañeros o la terminación del contrato sin aviso previo o la falta de medidas sanitarias adecuadas”, se advierte.