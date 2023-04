Los ataques aéreos del ejército de Myanmar mataron el martes a unas 100 personas, incluidos muchos niños, que asistían a una ceremonia organizada por opositores al régimen militar, dijo un testigo, miembro de un grupo prodemocrático local y medios independientes.

El ejército utiliza cada vez más ataques aéreos para contrarrestar una lucha armada generalizada contra su gobierno, que comenzó en febrero de 2021 cuando tomó el poder del gobierno electo de Aung San Suu Kyi. Se estima que más de 3.000 civiles han sido asesinados desde entonces por las fuerzas de seguridad.

Un testigo dijo a The Associated Press que un avión de combate arrojó bombas directamente sobre una multitud de personas que se reunían a las 8 a.m. para la apertura de una oficina local del movimiento de oposición del país en las afueras de la aldea de Pazigyi en el municipio de Kanbalu de la región de Sagaing. El área está a unos 110 kilómetros (70 millas) al norte de Mandalay, la segunda ciudad más grande del país.

Aproximadamente media hora después, apareció un helicóptero y disparó contra el lugar, dijo el testigo, quien pidió no ser identificado por temor a un castigo por parte de las autoridades.

Los informes iniciales situaron el número de muertos en alrededor de 50, pero los recuentos posteriores informados por medios independientes lo elevaron a alrededor de 100. Fue imposible confirmar de forma independiente los detalles del incidente porque los informes están restringidos por el gobierno militar.

“Estaba parado a poca distancia de la multitud cuando un amigo mío me contactó por teléfono sobre la aproximación de un avión de combate”, dijo el testigo. “El jet arrojó bombas directamente sobre la multitud, y salté a una zanja cercana y me escondí. Unos momentos después, cuando me puse de pie y miré a mi alrededor, vi personas cortadas en pedazos y muertas en el humo. El edificio de oficinas fue destruido por el fuego. Unas 30 personas resultaron heridas. Mientras se transportaba a los heridos, llegó un helicóptero y disparó a más personas. Ahora estamos cremando los cuerpos rápidamente”.

Unas 150 personas se habían reunido para la ceremonia de apertura, y entre los muertos había mujeres y entre 20 y 30 niños, dijo, y agregó que entre los asesinados también había líderes de grupos armados antigubernamentales formados localmente y otras organizaciones de oposición.

“Este acto atroz del ejército terrorista es otro ejemplo más de su uso indiscriminado de la fuerza extrema contra civiles inocentes, lo que constituye un crimen de guerra”, dijo el opositor Gobierno de Unidad Nacional en un comunicado. El NUG se autodenomina el gobierno legítimo del país, en oposición al ejército. La oficina inaugurada el martes formaba parte de su red administrativa.

El portavoz del Gobierno militar, el general de división Zaw Min Tun, reconoció en un comunicado telefoneado a la televisión estatal MRTV que la ceremonia había sido atacada, pero acusó a las fuerzas antigubernamentales de la zona de llevar a cabo una violenta campaña de terror. Dijo que las Fuerzas de Defensa del Pueblo, el brazo armado del Gobierno de Unidad Nacional, habían aterrorizado a los residentes para que los apoyaran, matando a monjes budistas, maestros y otras personas, mientras que los militares buscaban la paz y la estabilidad. Dijo que había evidencia de que el ataque había desencadenado explosiones secundarias de explosivos escondidos por las Fuerzas de Defensa del Pueblo alrededor del sitio.

En respuesta a las acusaciones de abusos, el gobierno militar suele acusar de terrorismo a las fuerzas prodemocráticas. Pero los analistas de las Naciones Unidas y las organizaciones no gubernamentales han reunido evidencia creíble de abusos a los derechos humanos a gran escala por parte del ejército, incluido el incendio de aldeas enteras y el desplazamiento de más de un millón de personas, lo que provocó una crisis humanitaria.

El número de muertos por el ataque aéreo del martes, si se confirma, podría ser el más alto en más de dos años de conflicto civil que comenzó cuando el ejército tomó el poder en 2021. Unas 80 personas murieron en octubre pasado en otro ataque aéreo del gobierno en el norte de Myanmar. en una celebración de aniversario de la principal organización política de la minoría étnica Kachin, que también está luchando contra el gobierno militar.

Myanmar ha estado en crisis desde que la toma del poder por parte del ejército provocó una amplia oposición popular. Después de que las manifestaciones pacíficas fueran reprimidas con fuerza letal, muchos opositores al gobierno militar tomaron las armas y gran parte del país ahora está envuelta en un conflicto.

El ejército ha estado realizando importantes ofensivas en el campo, donde ha enfrentado algunas de las resistencias más duras en Sagaing, en el corazón histórico de Myanmar. Las fuerzas de resistencia no tienen defensa contra los ataques aéreos.

En videos de la aldea devastada vistos por AP, los sobrevivientes y los espectadores caminan a trompicones por el área del ataque en medio de nubes de humo espeso, con solo el esqueleto de un edificio aún en pie en la distancia. Los videos no pudieron verificarse de inmediato, pero coincidieron con otras descripciones de la escena.

Algunas motocicletas permanecieron intactas mientras que otras quedaron reducidas a sus marcos o enterradas bajo las ramas de los árboles. En un área, dos víctimas yacían muy juntas, una de las cuales solo tenía un brazo unido.

Otra víctima yacía boca abajo en una pequeña arboleda junto a la carretera. A unos metros (yardas) de distancia, se podía ver un pequeño torso al que le faltaba al menos una extremidad.

En enero, el máximo líder de Myanmar dijo a los militares que deben tomar medidas decisivas contra quienes se oponen al gobierno del ejército. El general en jefe Min Aung Hlaing dijo en un desfile militar en el Día de las Fuerzas Armadas que quienes condenaron a su gobierno mostraron indiferencia ante la violencia cometida por sus oponentes.

Las fuerzas de la resistencia han podido evitar que los militares tomen el control firme de grandes áreas del país, pero tienen una gran desventaja en cuanto a armas, particularmente para contrarrestar los ataques aéreos.

Los críticos del gobierno militar abogan por prohibir o limitar la venta de combustible de aviación a Myanmar para paralizar la ventaja militar en el poder aéreo. Muchas naciones occidentales han impuesto embargos de armas al gobierno militar, y Estados Unidos y Gran Bretaña promulgaron recientemente nuevas sanciones dirigidas a personas y empresas involucradas en el suministro de combustible para aviones a Myanmar.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dijo en un comunicado el martes que “los implacables ataques aéreos en Myanmar resaltan la necesidad urgente de suspender la importación de combustible de aviación. Amnistía reitera sus llamamientos a todos los estados y empresas para que detengan los envíos que puedan terminar en manos de la Fuerza Aérea de Myanmar”.

También instó al Consejo de Seguridad de la ONU a “impulsar acciones efectivas para responsabilizar al ejército de Myanmar, incluso remitiendo la situación en el país a la Corte Penal Internacional”.