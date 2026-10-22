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Resumen

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Un motociclista recorre una calle de la aldea de Nanmoku, prefectura de Gunma, Japón, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Rie KIKUCHI / AFP).
Un motociclista recorre una calle de la aldea de Nanmoku, prefectura de Gunma, Japón, el 26 de septiembre de 2026. (Foto de Rie KIKUCHI / AFP).
/ RIE KIKUCHI
Por Agencia AFP

Aquejada por el envejecimiento, la localidad japonesa de Nanmoku tomó una iniciativa drástica: invitar a visitantes de una zona amazónica del Perú para convencerlos de venir y hacer revivir una comunidad en riesgo de extinción.

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