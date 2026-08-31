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Resumen

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Esta fotografía muestra a personal militar realizando una operación de búsqueda y rescate en un túnel del proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi en Rasuwa. Foto: EJÉRCITO DE NEPAL / AFP
Esta fotografía muestra a personal militar realizando una operación de búsqueda y rescate en un túnel del proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi en Rasuwa. Foto: EJÉRCITO DE NEPAL / AFP
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Por Agencia EFE

Nadie sabe qué hay al otro lado del agua. Los rescatistas creen que decenas de trabajadores pueden encontrarse más adentro, en las instalaciones subterráneas de la central hidroeléctica Upper Trishuli-3A, pero el túnel está inundado hasta el techo y una masa de roca, tierra y lodo bloquea el camino hasta ellos.

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