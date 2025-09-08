Personal de la Fuerza de Policía Armada de Nepal (FPA) carga a un compañero herido mientras manifestantes lanzan piedras durante una protesta frente al Parlamento en Katmandú el 8 de septiembre de 2025. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
Personal de la Fuerza de Policía Armada de Nepal (FPA) carga a un compañero herido mientras manifestantes lanzan piedras durante una protesta frente al Parlamento en Katmandú el 8 de septiembre de 2025. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Nepal: al menos 19 muertos en las protestas de la Generación Z contra la corrupción y el veto a redes sociales
Resumen de la noticia por IA
Nepal: al menos 19 muertos en las protestas de la Generación Z contra la corrupción y el veto a redes sociales

Nepal: al menos 19 muertos en las protestas de la Generación Z contra la corrupción y el veto a redes sociales

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos 19 personas murieron y más de 300 resultaron heridas este lunes en durante las protestas lideradas por la contra la corrupción y el veto a redes sociales, que se extendieron desde su capital, Katmandú, a varias de las principales ciudades del país.

Según datos recopilados por EFE en los principales hospitales de la capital, 17 manifestantes fallecieron en Katmandú y otros dos en Itahari, en el este, elevando el balance nacional a 19 víctimas mortales.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz

Más de 347 personas están hospitalizadas, varias de ellas en estado crítico, informó a EFE el doctor Dipendra Pandey, del Centro Nacional de Traumatología.

PUEDES VER: Por qué la Generación Z sería la solución para los problemas de natalidad en Japón

Las movilizaciones arrancaron en la capital, , en la zona de New Baneshwar, cuando miles de jóvenes intentaron marchar hacia el Parlamento, y se propagaron en todo el mapa nacional, de este a oeste, destacando ciudades como Pokhara, Biratnagar, Nepalgunj o Itahari.

En Damak, en el este del país, los manifestantes lanzaron piedras contra la residencia del primer ministro, KP Sharma Oli, lo que provocó disparos de advertencia de la policía. También se registraron bloqueos de la carretera Este-Oeste con neumáticos en llamas.

La Oficina de Administración del Distrito de Katmandú decretó un toque de queda desde las 15:30 hora local (09:45 GMT), aunque la violencia continuó entrada la noche.

Posteriormente, las , mientras las fuerzas de seguridad patrullaban las principales intersecciones y el malestar se expandía.

Jóvenes manifestantes se reunieron en la capital de Nepal para exigir el fin de la corrupción y el levantamiento de las prohibiciones de las redes sociales. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Jóvenes manifestantes se reunieron en la capital de Nepal para exigir el fin de la corrupción y el levantamiento de las prohibiciones de las redes sociales. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

La expresó su “grave preocupación” por la escalada y reclamó moderación tanto a manifestantes como a fuerzas de seguridad, tras denunciar que incluso sus equipos de observación fueron atacados.

“La Constitución y el derecho internacional garantizan el derecho a la disidencia pacífica”, recordó en un comunicado, calificando de “lamentable” la violencia y el uso excesivo de la fuerza.

El movimiento, liderado por jóvenes de entre 15 y 28 años, frente a la corrupción y al nepotismo político, agravado por la decisión del Gobierno de bloquear plataformas como Facebook, YouTube y X, que los manifestantes consideran un ataque directo a la libertad de expresión.

La magnitud y la extensión geográfica de las protestas plantean un destacado desafío al , mientras crece la presión de organismos internacionales y de la sociedad civil para que el Ejecutivo revise la prohibición de las 26 redes sociales bloqueadas y busque una salida pacífica a la crisis.

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC