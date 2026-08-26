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Resumen

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Una casa yace parcialmente sumergida en agua lodosa tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP).
Una casa yace parcialmente sumergida en agua lodosa tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP).
/ PRAKASH MATHEMA
Por Agencia EFE

El ministro de Asuntos Exteriores de Nepal, Shishir Khanal, atribuyó de forma preliminar a un terremoto la riada que este miércoles alcanzó de forma violenta a varias localidades del norte del país, cerca de la frontera con el Tíbet (China), al señalar que el sismo habría provocado un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el cauce del río Bhote Koshi.

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