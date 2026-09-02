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Resumen

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Una mujer inspecciona los daños en edificios afectados por una inundación glacial cerca de la frontera entre Nepal y China que causó cientos de muertos, en Trishuli Bazar, Nuwakot, Nepal, 31 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/SURYAMS UPRETI
Una mujer inspecciona los daños en edificios afectados por una inundación glacial cerca de la frontera entre Nepal y China que causó cientos de muertos, en Trishuli Bazar, Nuwakot, Nepal, 31 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/SURYAMS UPRETI
Por Agencia EFE

Al menos 1.127 personas han muerto y 4.850 siguen desaparecidas este miércoles en Nepal al cumplirse una semana de la devastadora riada que arrasó poblaciones enteras en el norte y centro del país, según el último informe de la Policía nepalí.

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