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Resumen

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Personal de seguridad pasa junto a cuerpos no identificados de víctimas de las inundaciones, que se encuentran en una fosa común destinada a ser enterradas en masa, en la reserva forestal de Gokarna, en Katmandú. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP
Personal de seguridad pasa junto a cuerpos no identificados de víctimas de las inundaciones, que se encuentran en una fosa común destinada a ser enterradas en masa, en la reserva forestal de Gokarna, en Katmandú. Foto: MANAN VATSYAYANA / AFP
/ MANAN VATSYAYANA
Por Agencia AFP

La autoridad de gestión de desastres de Nepal informó el miércoles que subió a 6.150 el número de personas desaparecidas, en una importante revisión al alza del balance de víctimas por el deslave del 26 de agosto.

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