La Oficina de Turismo de Nepal dijo este jueves que sigue sin poder contactar con 517 extranjeros, más de 24 horas después de la riada que arrasó parte de la frontera norte con el Tíbet chino.

Entre esos turistas hay 178 ciudadanos de India, 65 de Estados Unidos, 53 de Ucrania, 51 de Malasia, 35 de Australia, 33 de Reino Unido y 25 de Canadá.

También hay nueve desaparecidos de Singapur, ocho de Alemania y otros ocho de Rusia, entre otros países.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, declaró en un audio enviado a la prensa por su oficina que por el momento no constan fallecidos españoles, “pero sí hay cuatro personas que no localizamos”.

La Oficina de Turismo de Nepal informó que las autoridades estaban trabajando para “verificar el paradero y la seguridad de los turistas y viajeros” en las zonas afectadas por el desastre.

La policía de Nepal ha dado una cifra total de más de 1.300 personas desaparecidas y al menos 180 fallecidos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores chino indicó que “cerca de 100 ciudadanos chinos están desaparecidos en las zonas afectadas por el desastre del lado nepalí”.

Por su parte, los medios estatales chinos informaron que el “deslizamiento de tierra” en el puerto de Gyirong, en el Tíbet, dejó tres muertos, mientras que 558 personas, entre ellas 260 extranjeros, se encuentran desaparecidas.