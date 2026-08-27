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Resumen

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El cuerpo de una víctima en la localidad de Devighat tras una crecida repentina ocurrida en dicha población, situada en el distrito de Nuwakot (Nepal), el 27 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
El cuerpo de una víctima en la localidad de Devighat tras una crecida repentina ocurrida en dicha población, situada en el distrito de Nuwakot (Nepal), el 27 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia AFP

La Oficina de Turismo de Nepal dijo este jueves que sigue sin poder contactar con 517 extranjeros, más de 24 horas después de la riada que arrasó parte de la frontera norte con el Tíbet chino.

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