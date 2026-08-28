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Resumen

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Varias personas observan cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).
Varias personas observan cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).
/ NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Nepal elevó este viernes a 538 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

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