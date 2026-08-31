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Resumen

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Una vista aérea muestra un vehículo circulando junto a casas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Baireni, distrito de Dhading, Nepal, el 30 de agosto de 2026. (Foto de Manan VATSYAYANA / AFP).
Una vista aérea muestra un vehículo circulando junto a casas cubiertas de lodo tras las inundaciones repentinas en Baireni, distrito de Dhading, Nepal, el 30 de agosto de 2026. (Foto de Manan VATSYAYANA / AFP).
/ MANAN VATSYAYANA
Por Agencia AFP

A medida que pasan los días y se ve la magnitud de la catástrofe, el balance del deslave que devastó el miércoles Nepal y China se agravó aún más el lunes, alcanzando más de 900 muertos y 4.700 desaparecidos.

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