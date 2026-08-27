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Parientes de las víctimas esperan en las afueras de la base de sobrevivientes tras la riada que dejó más de 160 muertos y 300 desaparecidos. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Parientes de las víctimas esperan en las afueras de la base de sobrevivientes tras la riada que dejó más de 160 muertos y 300 desaparecidos. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Cientos de personas esperan a las afueras de un campamento improvisado de la provincia nepalí de Sindhuli a que les den información de sus familiares desaparecidos por la riada, que ha dejado hasta el momento 362 muertos en Nepal y China, mientras muchos habitantes de la zona continúan huyendo ante el miedo de que el río Bhote Koshi vuelva a crecer.

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