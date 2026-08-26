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Resumen

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Inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, el 26 de agosto de 2026. (Foto de DESCONOCIDO / AFP).
Inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, el 26 de agosto de 2026. (Foto de DESCONOCIDO / AFP).
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Por Agencia EFE

El número de desaparecidos en territorio de China tras la violenta inundación registrada en el condado tibetano de Gyirong (suroeste), en la frontera con Nepal, aumentó de 265 a 558, de los que 260 son extranjeros, según un nuevo balance difundido este jueves por el medio estatal CCTV.

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