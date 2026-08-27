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Resumen

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Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

Las autoridades de China evacuaron este jueves a residentes de varias localidades del Tíbet amenazadas por la posible ruptura de un lago que se ha formado tras la riada que golpeó el miércoles una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste de la región tibetana.

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