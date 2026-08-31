Un equipo de rescatistas del Ejército de Nepal concluyó este lunes la misión de búsqueda en un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Rasuwagadhi, donde se sospechaba había decenas de trabajadores atrapados desde la riada ocurrida la pasada semana, tras no encontrar ni cuerpos ni supervivientes.

Los rescatistas inspeccionaron el túnel hasta el final con ayuda de drones e ingenieros sin hallar rastros de víctimas, informó el medio local Kantipur citando a la Secretaría del Primer Ministro de Nepal.

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Se estima que hay 93 trabajadores desaparecidos en el proyecto hidroeléctrico, según informó la Asociación de Productores Independientes de Energía de Nepal a medios locales este lunes.

En total, las autoridades nepalíes contabilizan 933 trabajadores atrapados o no localizados en diferentes complejos hidroeléctricos de la cuenca del Bhote Koshi y Trishuli, que superan la decena.

Soldados de Nepal inspeccionando el interior de un túnel para rescatar a trabajadores tras las inundaciones repentinas en el proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi, en el distrito de Rasuwa. (Secretaría del Primer Ministro de Nepal / AFP). / HANDOUT

Especialistas de la India, China y Corea del Sur trabajan junto a las autoridades nepalíes en operaciones de búsqueda de los trabajadores, después de que el país solicitara asistencia internacional específica para intervenir en los túneles afectados.

La India ha desplegado un equipo de once especialistas y China otro formado por nueve, mientras que Corea del Sur también ha enviado personal especializado para colaborar en las labores de búsqueda, informó el ministro de Exteriores nepalí, Shisir Khanal.

Nepal elevó este lunes a 903 la cifra de muertos y a 4.247 la de desaparecidos tras la devastadora riada en el norte y centro del país, según el último informe de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA).

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