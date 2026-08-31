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Resumen

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Soldados de Nepal caminando dentro de un túnel para rescatar a trabajadores tras las inundaciones repentinas en el proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi, en el distrito de Rasuwa. (Fotografía distribuida por la Secretaría del Primer Ministro de Nepal / AFP).
Soldados de Nepal caminando dentro de un túnel para rescatar a trabajadores tras las inundaciones repentinas en el proyecto hidroeléctrico Rasuwagadhi, en el distrito de Rasuwa. (Fotografía distribuida por la Secretaría del Primer Ministro de Nepal / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia EFE

Un equipo de rescatistas del Ejército de Nepal concluyó este lunes la misión de búsqueda en un túnel del Proyecto Hidroeléctrico Rasuwagadhi, donde se sospechaba había decenas de trabajadores atrapados desde la riada ocurrida la pasada semana, tras no encontrar ni cuerpos ni supervivientes.

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