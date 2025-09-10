Nepal confirma 30 muertos y más de 1.000 heridos tras la oleada de protestas

La gente intenta apagar un incendio en el supermercado Bhat Bhateni un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
La gente intenta apagar un incendio en el supermercado Bhat Bhateni un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
Al menos 30 personas murieron y más de un millar resultaron heridas durante las protestas lideradas por la autodenominada “” en , confirmó este miércoles el ministerio nepalí de Salud, según recoge el diario local ‘The Kathmandu Post’.

El balance oficial recoge que 1.033 personas sufrieron lesiones durante las protestas del lunes y el martes, de las cuales 713 ya fueron dadas de alta, otras 253 permanecen hospitalizadas y 55 fueron trasladadas a otros centros.

MIRA AQUÍ: Nepal permanece bajo control militar en medio del caos, con fugas masivas y sin Gobierno

El Hospital de Servicio Civil está tratando al mayor número de pacientes, con 436 bajo atención, seguido por el Centro Nacional de Trauma, con 161, y el Hospital Everest, con 109, indicó el ministerio de Salud nepalí.

En total, 28 hospitales en todo el país están tratando a los afectados.

Las autoridades sanitarias han pedido a los centros médicos permanecer en alerta “máxima” ante el elevado número de pacientes.

Las protestas, que comenzaron de forma pacífica el lunes con una marcha hacia el Parlamento, terminaron con graves enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, que usaron cañones de agua y gases lacrimógenos horas después.

MÁS INFORMACIÓN: Fotos impactantes de la revuelta en Nepal: Parlamento, Corte Suprema, y un hotel Hilton incendiados

Este miércoles, el Ejército desplegó tropas por toda Katmandú, impuso un toque de queda indefinido y advirtió de que cualquier acto de vandalismo, saqueo o incendio deliberado sería procesado como delito, como respuesta a dos jornadas de grave escalada de violencia.

Los colectivos de jóvenes que lideran las protestas se han desmarcado de los episodios violentos y han hecho un llamamiento a abrir negociaciones con los militares y con el Gobierno depuesto para buscar una salida pacífica a la crisis, además de lanzar una propuesta en línea para elegir a un líder del movimiento.

