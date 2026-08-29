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Resumen

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Familiares dando su último adiós a una de las víctimas de las inundaciones repentinas de Rasuwa, en el crematorio de Pashupati en Katmandú, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Ejército de Nepal)
Familiares dando su último adiós a una de las víctimas de las inundaciones repentinas de Rasuwa, en el crematorio de Pashupati en Katmandú, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (EFE/EPA/Ejército de Nepal)
/ NEPAL ARMY HANDOUT
Por Agencia EFE

La Policía de Nepal detuvo este sábado a 29 personas acusadas de forzar y saquear una caja fuerte que había sido arrastrada por la violenta riada del miércoles y que contenía más de 9,2 millones de rupias nepalíes (unos 60.000 dólares) en efectivo.

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