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Resumen

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Los dos helicópteros involucrados en el choque en un sitio cubierto de nieve en Pheriche, distrito de Solukhumbu, Nepal, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/POLICÍA DE NEPAL).
Los dos helicópteros involucrados en el choque en un sitio cubierto de nieve en Pheriche, distrito de Solukhumbu, Nepal, el 3 de noviembre de 2026. (EFE/EPA/POLICÍA DE NEPAL).
Por Agencia EFE

Un turista indio falleció y un ciudadano neozelandés de origen indio resultó herido este martes después de que dos helicópteros colisionaran mientras intentaban aterrizar en la región del Everest, en Nepal, según informó la Autoridad de Aviación Civil de ese país.

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