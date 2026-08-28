Los equipos de rescate en helicóptero del ejército de Nepal trabajaban este viernes para rescatar a unas 100 personas atrapadas dentro de un túnel en un proyecto hidroeléctrico inundado por la devastadora avalancha que azotó hace dos días su frontera con Tíbet.

“Nuestro enfoque está en la búsqueda y el rescate de personas (...). Algunas están atrapadas en el túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A”, aseguró a la AFP el portavoz del ejército de Nepal, Raja Ram Basnet.

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La oficina del primer ministro indicó en un comunicado que 350 personas ya fueron rescatadas de esa misma instalación, pero que 100 seguían allí.

“Se enviaron dos helicópteros, pero es un desafío porque resulta difícil incluso localizar las entradas del túnel”, dijo el portavoz militar.

🚨Nepal army rescue 350 workers and locals trapped inside the Upper Trishuli Hydropower tunnel after devastating flash floods pic.twitter.com/30LrkuBjjV — The Tatva (@thetatvaindia) August 28, 2026

➡️ Exército do Nepal retira trabalhadores de túnel inundado por enchente



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Trabajadores rescatados en el valle del Trishuli describieron una catástrofe que se desarrolló con una rapidez aterradora.

“Sobreviví porque estaba en el túnel”, relató Buddha Tamang, evacuado en helicóptero el jueves tras permanecer aislado durante más de 24 horas.

“Los altos responsables que trabajaban al otro lado fueron arrastrados por la corriente”, añadió.

El gigantesco deslave del miércoles en el norte de Nepal, en la frontera con China, causó al menos 538 muertos, anunció este viernes la autoridad nepalí de gestión de situaciones de emergencia, al comunicar un balance actualizado.

Las autoridades chinas reportan por su lado cinco muertos en la región autónoma del Tíbet, con lo que el balance provisional total del desastre es de 543 muertos y casi 1.500 desaparecidos.

Las autoridades de Nepal ordenaron este viernes a los equipos de rescate que buscan sobrevivientes ponerse a salvo, ya que un lago formado por el reciente deslave se rompió en el Tíbet chino, lo que aumenta el riesgo de nuevas riadas.

Medios estatales chinos afirmaron que el riesgo de inundaciones asociado a un lago estaba “disminuyendo gradualmente”, después de que el nivel del agua descendiera unos 10 metros desde la víspera. Según precisaron, las tareas de rescate “se desarrollan de forma ordenada”.

No estaba claro por el momento si este lago era el mismo señalado por las autoridades nepalesas.

El presidente chino, Xi Jinping, presidió mientras tanto una reunión de altos dirigentes sobre las operaciones de rescate y ofreció ayuda a su vecino nepalí.

“Todavía existen muchos peligros ocultos relacionados con los glaciares, los lagos de hielo y los desastres geológicos en la zona circundante, y las labores de rescate enfrentan grandes dificultades”, afirmaron en la reunión funcionarios del Politburó del Partido Comunista Chino, según la agencia de noticias estatal Xinhua.