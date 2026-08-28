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Resumen

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Esta captura de video muestra al Ejército de Nepal rescatando a personas atrapadas en un túnel de un proyecto hidroeléctrico tras una inundación repentina en el distrito de Rasuwa. (AFP).
Esta captura de video muestra al Ejército de Nepal rescatando a personas atrapadas en un túnel de un proyecto hidroeléctrico tras una inundación repentina en el distrito de Rasuwa. (AFP).
Por Agencia AFP

Los equipos de rescate en helicóptero del ejército de Nepal trabajaban este viernes para rescatar a unas 100 personas atrapadas dentro de un túnel en un proyecto hidroeléctrico inundado por la devastadora avalancha que azotó hace dos días su frontera con Tíbet.

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