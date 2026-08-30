icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Rajendra Dawadi alertó a los niños para que corrieran a un lugar más elevado y ordenó que los autobuses escolares no entraran en la zona.
Rajendra Dawadi alertó a los niños para que corrieran a un lugar más elevado y ordenó que los autobuses escolares no entraran en la zona.
Por BBC News Mundo

El director de una escuela salvó la vida de 900 alumnos de las inundaciones en Nepal tras evacuarlos rápidamente tan solo 10 minutos antes de que llegaran las aguas.

TE PUEDE INTERESAR