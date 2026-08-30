El director de una escuela salvó la vida de 900 alumnos de las inundaciones en Nepal tras evacuarlos rápidamente tan solo 10 minutos antes de que llegaran las aguas.

Rajendra Dawadi, encargado de la escuela secundaria Tribhuvan Trishuli en Nuwakot, contó a la BBC que había recibido cuatro llamadas a las 09:10 hora local (03:25 GMT) alertando sobre el desastre, que dejó un saldo de al menos 794 muertos.

Decidió evacuar de forma inmediata, para lo que le pidió a los niños que corrieran a un lugar más elevado.

Además, ordenó que los autobuses llenos de estudiantes dieran la vuelta para huir de la zona.

“Si no hubiéramos tomado una decisión rápida, si hubiéramos tardado 10 minutos más, ninguno de nosotros, incluidos los alumnos y yo, podríamos hablar con ustedes hoy”, afirmó Dawadi.

“Ni un minuto que perder”

Las advertencias provinieron de cuatro personas diferentes en cuestión de minutos y le ayudaron a evaluar el peligro inminente.

“Un padre vino y me dijo: ‘Se avecina una gran inundación, vengo a buscar a mi hija, me la llevaré’”.

“Los padres no se apresuran sin una razón de peso, así que estaba claro que no debía perder ni un segundo en evacuar a los niños”, señaló.

“Decidí que no debía demorarme más. Incluso si no iba a haber inundaciones, solo se trataba de un día de clases”.

Y agregó: “Me siento orgulloso de que hayamos salvado tantas vidas”.

Las inundaciones, que devastaron partes de Nepal el miércoles y han dejado al menos a 2.426 personas desaparecidas, dejaron el edificio de la escuela sepultado bajo el lodo y los escombros.

Dawadi dijo que las aguas llegaron tan rápido que un albergue situado a unos 100 metros del río quedó sumergido de inmediato.

La alumna Yunisha Amatya, de 16 años, logró ponerse a salvo en el último instante.

Al principio, muchos estudiantes no se dieron cuenta de la gravedad de la situación.

La alumna Yunisha Amatya, de 16 años, contó que se apresuró a ponerse a salvo con sus amigas justo antes de que llegara la inundación.

“Mis amigos y yo sobrevivimos por apenas 10 segundos”, contó a la BBC.

“Justo antes de que llegara la inundación, estábamos en clase estudiando. Los profesores se habían reunido en un mismo lugar y al principio no tenían ni idea de lo que había pasado. Cinco minutos después, los profesores vinieron, nos informaron de la inundación y nos pidieron que nos fuéramos a casa”, añadió.

Yunisha relató que un estudiante se desmayó al enterarse del desastre, pero muchos inicialmente subestimaron el peligro y esperaron a sus compañeros que estaban en clase de matemáticas.

Yunisha y sus amigas treparon a toda prisa por una ruta de escape que había detrás de la escuela.

“No podía ir rápido, y mis amigos me ayudaron a subir la cuesta. Hicimos todo lo posible por mantenernos en las zonas más seguras. Escapamos por una estrecha escalera en la parte trasera de la escuela. En un instante, el bazar desapareció ante mis ojos”, dijo, refiriéndose al mercado local que rodeaba la escuela.

“Si mis zapatos no hubieran tenido buen agarre, me habría caído. Los estudiantes y otras personas se empujaban para llegar a la zona más segura mientras escapaban. Al parecer, quienes optaban por escapar por otra ruta podían ser arrastrados por la corriente”, indicó la adolescente.

Búsqueda desesperada

Al principio, los estudiantes y profesores se desplazaron unos cientos de metros cuesta arriba para ponerse a salvo antes de dirigirse a un pueblo vecino.

Debido a que las carreteras estaban cortadas y el transporte interrumpido, muchos permanecieron aislados durante dos noches antes de que llegaran los equipos de rescate.

El director y Yunisha, que viven al otro lado del río, frente a la escuela, fueron finalmente trasladados en helicóptero de vuelta a su pueblo.

Tras las inundaciones, los padres intentaban desesperadamente ponerse en contacto con sus hijos y familiares.

La madre de Yunisha, Sabina Kumari Shrestha, dice que intentó repetidamente llamar tanto a su hija como a su marido, pero no pudo contactar a ninguno de los dos.

Su esposo, Yubaraj Amatya, se dirigió inmediatamente hacia la escuela.

“Poco después de que se difundiera la noticia de las inundaciones, intenté llamar a mi hija, pero no pude contactarla y me asusté”, dijo.

“En cuestión de minutos corrí hacia la escuela y Trishuli Bazar estaba completamente inundado. Pensé que mi hija había muerto. Estaba horrorizado, paré mi moto. Había mucha inundación, pero no podía ni pensar en volver sin ella”.

Durante casi una hora, ese padre no supo si ella seguía viva y la llamó repetidamente sin éxito. Hasta que Yunisha contestó.

“Finalmente, mi hija recibió mi llamada y no pude contenerme, rompí a llorar... dos familiares que estaban conmigo también lloraron y me abrazaron”, recordó.

Yunisha se ve con los ojos llorosos al recordar aquel momento: “Después de llegar a la cima de la colina, recibí una llamada de mi padre. Estaba llorando y yo no pude pronunciar palabra”.

De vuelta en casa, su familia la esperaba con ansias.

“Ni siquiera mi hija menor pudo dormir. Pero me sentí tan bien al verla después de tres días (el viernes), estoy muy feliz y aliviada”, aseguró su madre.

Yunisha está pensando en cómo seguirá su vida.

“Ahora me preocupa mi futuro académico”, dijo.

“Si tuviera que cambiar de escuela, echaría de menos a mis viejas amistades y me costaría hacer nuevas. Me entristece mi futuro académico”, reflexionó.

El director Dawadi afirma que unos mejores sistemas de alerta, que incluyan sirenas y avisos de evacuación, podrían haber ayudado a los residentes a reaccionar con mayor rapidez.

Pero él cree que su decisión de actuar de inmediato evitó una catástrofe.

“Si hubiera decidido cerrar la escuela después de la clase, no quedaría nada, solo la campana, sonando a las 9:30”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.