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Miembros del destacamento móvil de bomberos y rescate de Lhasa realizando operaciones de búsqueda y rescate en el puerto de Gyirong, en la región occidental del Tíbet de China cerca a Nepal, el 29 de agosto de 2026. (AFP)
Miembros del destacamento móvil de bomberos y rescate de Lhasa realizando operaciones de búsqueda y rescate en el puerto de Gyirong, en la región occidental del Tíbet de China cerca a Nepal, el 29 de agosto de 2026. (AFP)
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Por Agencia EFE

El papa León XIV ha enviado una “ayuda económica” a la Caritas de Nepal tras la devastadora riada del pasado miércoles, que por el momento se ha saldado con la vida de al menos 676 personas, según el último balance.

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