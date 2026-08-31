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Resumen

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Un hombre camina junto a casas dañadas tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot de Nepal, el 31 de agosto de 2026. (Arun SANKAR / AFP)
Un hombre camina junto a casas dañadas tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot de Nepal, el 31 de agosto de 2026. (Arun SANKAR / AFP)
/ ARUN SANKAR
Por Agencia AFP

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, afirmó que el mortífero deslave de la semana pasada en el Himalayano fue un suceso común” sino que fue provocado por el cambio climático, y exigió medidas internacionales.

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