El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, afirmó que el mortífero deslave de la semana pasada en el Himalaya “no fue un suceso común” sino que fue provocado por el cambio climático, y exigió medidas internacionales.

La enorme ola de agua helada y escombros, provocada por el colapso de un glaciar en la frontera entre China y Nepal, deja más de 930 muertos y cerca de 4.500 desaparecidos. Katmandú ha advertido que los costos de reconstrucción podrían ascender a “miles de millones de dólares”.

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“La inundación del río Bhote Koshi en Rasuwa no fue una inundación común”, dijo el primer ministro Shah en una publicación en redes sociales el lunes por la noche.

“Fue uno de los desastres más graves de la región, provocado por una avalancha de nieve y hielo en la región del Himalaya”, afirmó.

Si bien la causa exacta del colapso no está clara, el cambio climático está provocando el derretimiento de los glaciares en todo el mundo, lo que aumenta el riesgo de este tipo de catástrofes.

Los científicos señalan que el Himalaya, la cordillera más alta del mundo, se está descongelando más rápido a medida que aumentan las temperaturas globales.

“Este incidente indica que los riesgos a los que nos enfrentamos en la región del Himalaya están aumentando a la par del cambio climático”, agregó Shah.

“Por lo tanto, esta región debe mantenerse alerta”, afirmó.

Nepal, una nación mayoritariamente rural de 30 millones de habitantes, ha contribuido muy poco a las emisiones que impulsan el calentamiento global generadas por las naciones ricas e industrializadas, pero está sufriendo sus consecuencias.

Shah señaló que Nepal debería denunciar su caso a nivel internacional.

“Ahora es el momento de que planteemos con firmeza ante la comunidad internacional el tema de los desastres que estamos sufriendo como resultado del cambio climático”, afirmó.

Los glaciares de las cordilleras del Himalaya y del Hindu Kush en general son una fuente de agua crucial para millones de personas en las regiones montañosas, así como en los valles fluviales del sur y el sudeste de Asia situados más abajo.

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Los equipos de rescate en Nepal y China seguían luchando este sábado 29 de agosto por localizar a miles de personas luego del mortífero alud que arrasó a mitad de semana una zona fronteriza del Himalaya y engulló pueblos enteros. (AFP)

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