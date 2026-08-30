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Resumen

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La destrucción causada por las inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, China, el 26 de agosto de 2026. (Foto de DESCONOCIDO / AFP).
La destrucción causada por las inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, China, el 26 de agosto de 2026. (Foto de DESCONOCIDO / AFP).
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Por Agencia EFE

El video de una cámara de seguridad que muestra cómo la avalancha arrasa por completo el paso fronterizo de Gyirong, ampliamente difundido en redes internacionales, no aparece íntegro en las redes sociales de China más populares.

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