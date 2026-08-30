El video de una cámara de seguridad que muestra cómo la avalancha arrasa por completo el paso fronterizo de Gyirong, ampliamente difundido en redes internacionales, no aparece íntegro en las redes sociales de China más populares.

Búsquedas en Douyin, equivalente chino de TikTok, Xiaohongshu, similar a Instagram, y WeChat, una aplicación similar a Whatsapp, con el nombre del paso y términos como “versión completa de la destrucción del paso de Gyirong” arrojan numerosos videos sobre la catástrofe, pero no la secuencia completa captada por las cámaras de seguridad.

Sí aparecen reconstrucciones animadas de los aproximadamente seis minutos que tardó la masa de hielo, rocas y lodo en recorrer unos 22 kilómetros desde un glaciar de Nepal hasta Gyirong, imágenes del antes y después de las instalaciones y fragmentos de la grabación original.

A horrific scene of severe flooding at the Rasuwagadhi border point on the Nepal-Tibet border.

The strong currents wreaked havoc across the area, leaving 400 pilgrims and 105 Indian tourists also missing in the Nepal floods.#NepalFloods #Nepal #Rasuwa #FlashFlood #Floods pic.twitter.com/dwAX12Gj7l — Ravi Pandey🇮🇳 (@ravipandey2643) August 26, 2026

Uno de esos fragmentos muestra a un trabajador del paso fronterizo que, cuando la corriente se aproximaba, permaneció junto a las instalaciones indicando a varias personas que abandonaran el lugar, lo que le ha granjeado la admiración de numerosos internautas.

La ausencia de la grabación completa en las búsquedas efectuadas por EFE este domingo no permite determinar si los videos han sido retirados por las plataformas o si sus sistemas de moderación y recomendación dificultan localizarlo.

En cambio, en esas mismas plataformas sí pueden localizarse videos que muestran cómo la riada arrasa edificios y otras infraestructuras en Nepal, así como numerosas imágenes de la devastación en la vertiente nepalí del desastre.

El caso se produce en un contexto de fuerte control oficial de la información sobre desastres. Este domingo se conoció que la Policía china sancionó administrativamente a un internauta por publicar cifras de víctimas que consideró falsas y sometió a otro a una “amonestación educativa” por difundir una explicación sobre el origen de la riada que las autoridades calificaron de incorrecta.

El pasado julio y coincidiendo con graves inundaciones en la región meridional de Guangxi, la Administración del Ciberespacio y el Ministerio de Gestión de Emergencias ordenaron reforzar el control de contenidos sobre catástrofes.

Durante las emergencias, la normativa china otorga a los organismos oficiales y los medios estatales un papel prioritario como fuente de información, mientras redes como Weibo, Douyin o Xiaohongshu están sujetas a una intensa censura.

Plataformas internacionales como X, YouTube, Google, TikTok, Facebook o Instagram permanecen bloqueadas en China.

La dificultad para verificar de forma independiente lo ocurrido es mayor en el Tíbet, región bajo control de China desde la década de 1950 y especialmente sensible para Pekín por cuestiones como la sucesión del dalái lama y las fronteras con India y Nepal.

Los periodistas extranjeros no pueden desplazarse libremente por la región y dependen de autorizaciones oficiales. Además, tras la riada, China suspendió temporalmente la expedición de permisos para acceder a las áreas fronterizas sometidas a control especial en el municipio de Shigatse, donde se encuentra el paso Gyirong.

Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 788 el número de muertos contabilizados, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera tras la violenta riada del pasado miércoles.

La catástrofe ha dejado al menos 804 muertos -788 en Nepal y 16 en China- según los últimos balances separados de Nepal y China, mientras más de 3.000 personas permanecen sin localizar.