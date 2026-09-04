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Resumen

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Policías de Nepal con trajes protectores realizan un entierro masivo de víctimas de las inundaciones en la selva de Devghat, en el distrito de Chitwan, el 31 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).
Policías de Nepal con trajes protectores realizan un entierro masivo de víctimas de las inundaciones en la selva de Devghat, en el distrito de Chitwan, el 31 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).
/ NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

El número de muertos por las devastadoras riadas en Nepal aumentó a 1.295 y el de desaparecidos se sitúa en 4.898, según el último balance de las autoridades publicado este viernes, en una jornada marcada por el rescate de dos trabajadores que pasaron diez días atrapados en un túnel.

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