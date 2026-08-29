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Resumen

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Personal del ejército traslada a un hombre herido durante una operación de rescate tras las inundaciones repentinas en el campamento de Trishuli, en el distrito de Nuwakot, el 29 de agosto de 2026. (Arun SANKAR / AFP)
Personal del ejército traslada a un hombre herido durante una operación de rescate tras las inundaciones repentinas en el campamento de Trishuli, en el distrito de Nuwakot, el 29 de agosto de 2026. (Arun SANKAR / AFP)
/ ARUN SANKAR
Por Agencia EFE

Las autoridades de Nepal elevaron este sábado a 669 la cifra de cuerpos recuperados tras la devastadora riada del miércoles en la cuenca del Bhote Koshi, lo que eleva el total de fallecidos entre Nepal y el Tíbet a 676 personas y mantiene a casi 3.000 en paradero desconocido en ambos lados de la frontera.

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