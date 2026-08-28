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Personas, familiares de las víctimas y desaparecidos se congregan frente al centro de operaciones del ejército tras las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Personas, familiares de las víctimas y desaparecidos se congregan frente al centro de operaciones del ejército tras las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
/ NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Las autoridades de Nepal elevaron este viernes a 1.924 la cifra de personas en paradero desconocido tras añadir al recuento a más de 900 trabajadores de proyectos hidroeléctricos arrasados por las aguas, tres días después de la devastadora riada que golpeó al país.

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