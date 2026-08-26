Equipos de rescate se movilizaron el jueves para encontrar a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han causado al menos 160 muertos.

Muchos de los desaparecidos son turistas extranjeros, señalaron las autoridades sobre el desastre que arrasó aldeas enteras. Se espera que la cifra de fallecidos aumente.

Following devastating flash floods in Nepal today, 19 bridges and 40km of roads have been washed away. 13 hydropower projects are damaged and over 200 trucks were swept away. India and China have offered assistance, and Nepal's government is calling on NGOs for rescue and relief.… pic.twitter.com/D3cUohurS5 — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) August 26, 2026

“Vi cómo las aguas se llevaban por delante ocho o nueve camiones, además de casas y personas”, contó Suman Chalise, un profesor de 34 años, en la localidad nepalí de Nuwakot.

“Fue absolutamente desgarrador (...) Fui testigo de una devastación de tal magnitud que nunca había visto nada igual”, añadió.

Un video de vigilancia, grabado en el lado chino de la frontera, muestra una furiosa avalancha de lodo y escombros estrellándose contra un edificio de varios pisos el miércoles por la mañana. El deslave lo envuelve mientras decenas de personas corren por sus vidas abajo.

La crecida arrastra autobuses y coches como si fueran juguetes.

Hundreds remain missing, and based on the scale of the devastation, many are feared dead. pic.twitter.com/ioRWFrRsPd — MENA OSINT (@ArabiaPost) August 26, 2026

Medios estatales chinos informaron más temprano de “numerosas víctimas” tras la catástrofe y después dieron un balance preliminar de tres muertos y 265 desaparecidos.

La policía de Nepal informó que recuperó 157 cuerpos, mientras los rescatistas intentan encontrar sobrevivientes en una zona montañosa y de difícil acceso, en las estribaciones del Himalaya.

La cadena estatal china CCTV indicó que los datos de las víctimas aún están en proceso de verificación.

Las autoridades del gobierno del Tíbet movilizaron cerca de 800 trabajadores de emergencia y 150 vehículos, así como perros rastreadores y lanchas rápidas para apoyar las labores de rescate, según la agencia oficial de noticias Xinhua de China.

En la zona afectada por el desastre, los rescatistas avanzaban a través del barro y el lodo en busca de sobrevivientes después de que las aguas inundadas sepultaran los pisos inferiores de edificios de varias plantas.

Unos 403 turistas —341 de ellos extranjeros— aún no han sido localizados varias horas después de que se produjera el desastre, según el Ministerio de Turismo de Nepal.

Entre los extranjeros desaparecidos había 142 indios, además de personas de Australia, Reino Unido, Malasia, Países Bajos, Portugal, Sudáfrica, Corea del Sur, Ucrania y Estados Unidos, informó la Junta de Turismo.

David Fisher, director para Nepal de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) afirmó que “pueblos enteros y zonas de mercados fueron arrasados”.

La organización está enviando suministros de emergencia, entre ellos mantas, botiquines de primeros auxilios, camillas y bolsas para cadáveres.

Nepal floods: Aerial footage shows the devastating aftermath.



At least 97 people have been killed, while 403 people from 27 countries remain unaccounted for.



Among those reported missing are 62 Nepali citizens, 133 Indians, 47 Americans, and 33 Britons. pic.twitter.com/UyKMs2IJ1g — Weather Monitor (@WeatherMonitors) August 26, 2026

Posibles causas

No está clara la causa de las inundaciones pero el canciller de Nepal, Shishir Khanal, afirmó que probablemente un sismo provocó un desprendimiento de tierra que, a su vez, bloqueó un río, lo que provocó el aumento del caudal.

La agencia nepalí de gestión de desastres señaló que los datos satelitales de Planet Labs indican que un “desprendimiento de nieve y rocas” en la frontera entre Nepal y China podría haber causado las inundaciones.

El Ejército nepalí realiza búsquedas aéreas y rescató a decenas de personas del distrito de Rasuwa, uno de los más afectados, informó el gobierno.

El primer ministro de Nepal, Balendra Shah, hizo un llamado a la unidad pero también pidió a la población “paciencia”.

“Quiero asegurarles que no están solos en estos momentos difíciles: el Estado está con ustedes con todos sus medios y recursos”, afirmó Shah en un comunicado publicado en las redes sociales.

Riesgo de una nueva crecida

CCTV informó el miércoles que la catástrofe se originó en “un deslizamiento de tierra en el lado nepalí”, lo que provocó “numerosas víctimas y desaparecidos en el puerto de Gyirong”, el paso que conecta la región autónoma del Tíbet con Nepal.

A Glacial Lake Outburst Flood #GLOF can happen when a glacier-dammed lake suddenly breaches. 🌊🧊



Pressure and fractures create a pathway for the trapped water to escape, sending a massive surge of water and debris downhill at terrifying speed#GlacialFlood #NepalFloods #Nepal pic.twitter.com/0zrw0SIEqO — Bhavesh Mane (@iambmane) August 26, 2026

El presidente chino, Xi Jinping, afirmó que urge “hacer todo lo posible para buscar y rescatar a las personas desaparecidas (...) atender rápidamente a los heridos y reducir al mínimo el número de víctimas”, reportó la cadena estatal.

El mandatario solo suele expresarse después de catástrofes cuando el balance de muertos es muy elevado.

Las inundaciones y los deslaves son frecuentes en la temporada del monzón durante el verano boreal en Nepal y en todo el sur de Asia.

Según los científicos, el cambio climático aumenta la intensidad y la frecuencia de este tipo de fenómenos.

Qianggong Zhang, un responsable del Centro para el Desarrollo Integrado de las Montañas (ICIMOD) encargado de riesgos climáticos y ambientales, dijo a la AFP que existe el riesgo de una segunda crecida por cuenta de “un bloqueo en la parte alta del río fronterizo entre Nepal y China”.

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Alrededor de un centenar de personas murieron el miércoles 26 de agosto por una crecida devastadora de un río en una zona de la frontera entre Nepal y China que dejó cientos de desaparecidos, muchos de ellos turistas extranjeros. (AFP)

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