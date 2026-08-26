Rescatistas transportan en brazos a un superviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
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Rescatistas transportan en brazos a un superviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
  • Rescatistas transportan en brazos a un superviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
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    Rescatistas transportan en brazos a un superviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

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    Rescatistas transportan en brazos a un superviviente de las inundaciones, tras las crecidas repentinas y el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

  • Equipos de rescate trasladan a una anciana rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
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    Equipos de rescate trasladan a una anciana rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

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    Equipos de rescate trasladan a una anciana rescatada de una residencia de ancianos en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • Equipos de rescate utilizan una excavadora para transportar a un superviviente de las inundaciones, tras el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
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    Equipos de rescate utilizan una excavadora para transportar a un superviviente de las inundaciones, tras el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

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    Equipos de rescate utilizan una excavadora para transportar a un superviviente de las inundaciones, tras el deslizamiento de tierra ocurridos en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

  • Equipos de rescate viajan en una excavadora en la aldea de Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
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    Equipos de rescate viajan en una excavadora en la aldea de Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

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    Equipos de rescate viajan en una excavadora en la aldea de Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • Equipos de rescate se congregan en una azotea mientras las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
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    Equipos de rescate se congregan en una azotea mientras las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

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    Equipos de rescate se congregan en una azotea mientras las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • Una víctima está siendo trasladada a un hospital tras las inundaciones repentinas ocurridas en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
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    Una víctima está siendo trasladada a un hospital tras las inundaciones repentinas ocurridas en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

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    Una víctima está siendo trasladada a un hospital tras las inundaciones repentinas ocurridas en el distrito de Nuwakot, en Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

  • Equipos de rescate buscan supervivientes entre el lodo y los escombros de los edificios tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra ocurrido en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
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    Equipos de rescate buscan supervivientes entre el lodo y los escombros de los edificios tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra ocurrido en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

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    Equipos de rescate buscan supervivientes entre el lodo y los escombros de los edificios tras las inundaciones repentinas y el deslizamiento de tierra ocurrido en Devghat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

  • Residentes observan los edificios y las calles sumergidas por el lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot de Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)
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    Residentes observan los edificios y las calles sumergidas por el lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot de Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

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    Residentes observan los edificios y las calles sumergidas por el lodo tras las inundaciones repentinas y un deslizamiento de tierra en Devighat, en el distrito de Nuwakot de Nepal, el 26 de agosto de 2026. (PRAKASH MATHEMA / AFP)

  • Las aguas desbordadas arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
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    Las aguas desbordadas arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

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    Las aguas desbordadas arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • La gente observa cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
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    La gente observa cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

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    La gente observa cómo las aguas de la inundación arrasan Trishuli Bazar tras una crecida repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

Por Agencia AFP

Equipos de rescate se movilizaron el jueves para encontrar a cientos de desaparecidos en la frontera entre Nepal y Tíbet, tras las inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que han causado al menos 160 muertos.

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