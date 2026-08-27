Dos helicópteros militares chinos alcanzaron este jueves el entorno del paso fronterizo de Gyirong, una de las áreas más castigadas por la riada que golpeó la frontera entre China y Nepal, para apoyar las operaciones de rescate, mientras el número de desaparecidos se acerca ya a 1.400.

Las aeronaves llegaron hacia las 13.00 hora local (05.00 GMT) tras despegar desde Lhasa, la capital del Tíbet, con misiones de reconocimiento de la zona afectada y de planificación de rutas para las labores de rescate, informó la televisión estatal CCTV.

Un militar rescatando a un hombre atrapado por las inundaciones y deslizamientos de tierra en la frontera entre Nepal y el Tíbet. (Foto: Material distribuido / Ejército de Nepal / AFP). / HANDOUT

Su llegada se produce después de que los equipos afrontaran desde el miércoles dificultades para acceder por tierra al área del paso fronterizo debido a la destrucción de carreteras, los cortes de comunicaciones y electricidad, la lluvia y el riesgo de nuevos desprendimientos.

En vídeos captados por cámaras de seguridad del complejo y publicados en las últimas horas en redes sociales se ve cómo el flujo de lodo, agua y rocas sepultó repentinamente este paso fronterizo entre los dos países, mientras numerosos viajeros y turistas corrían para tratar de ponerse a salvo.

Más de 150 efectivos del Ejército y de la Policía Armada lograron aproximarse inicialmente hasta unos siete kilómetros de la zona afectada, aunque la inestabilidad de las laderas y las condiciones meteorológicas limitaron en algunos momentos el avance de maquinaria pesada, según medios estatales chinos.

Las autoridades recurrieron también desde este miércoles a drones y sistemas de comunicación por satélite para reconocer el terreno y restablecer conexiones, mientras 369 habitantes de localidades situadas en un radio de 14 kilómetros del puerto de Gyirong fueron evacuados a zonas consideradas seguras.

China elevó este jueves de 265 a 558 el número de desaparecidos en su territorio, 260 de ellos extranjeros, y mantiene en tres el número de fallecidos.

Nepal, por su parte, cifra en 826 las personas desaparecidas, según la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres.

La suma de ambos balances asciende a casi 1.400 desaparecidos, aunque por el momento no existe un mecanismo de coordinación transfronterizo que permita unificar las cifras o descartar posibles duplicidades.