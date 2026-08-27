icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un helicóptero del Ejército de Nepal traslada a supervivientes a una base militar tras una riada repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot (Nepal). Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Un helicóptero del Ejército de Nepal traslada a supervivientes a una base militar tras una riada repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot (Nepal). Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Dos helicópteros militares chinos alcanzaron este jueves el entorno del paso fronterizo de Gyirong, una de las áreas más castigadas por la riada que golpeó la frontera entre China y Nepal, para apoyar las operaciones de rescate, mientras el número de desaparecidos se acerca ya a 1.400.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.