La inundación masiva que este miércoles se produjo en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet (China), deja sobrecogedoras imágenes de varias localidades alcanzadas de forma violenta por el agua, en un desastre natural atribuido de forma preliminar a un terremoto que deja por ahora decenas de muertos y más de 400 desaparecidos, entre ellos turistas.

La repentina masa de agua llegó hacia las 9:15 hora local (3:30 GMT) al río Bhote Koshi desde la zona tibetana y golpeó con especial fuerza las localidades de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según fuentes oficiales.

Imágenes de la tragedia muestran mercados, carreteras y obras hidroeléctricas en el distrito nepalí de Rasuwa, fronterizo con el Tíbet, siendo arrasados por la inundación, así como pueblos sumidos en lodo donde abundan los destrozos.

Vista aérea de viviendas dañadas en Trishuli Bazar tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).

Inundaciones repentinas que azotaron el puerto de Gyirong, en la Región Autónoma del Tíbet, el 26 de agosto de 2026. (Foto de DESCONOCIDO / AFP). / -

El 26 de agosto de 2026, personal de rescate utiliza una excavadora para trasladar a una persona afectada por las inundaciones repentinas en Devghat, distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

Las autoridades han informado de al menos 16 muertos, mientras tratan de determinar el paradero de casi 400 personas que permanecen sin contacto y podrían haber quedado atrapadas por las aguas, entre ellos 291 viajeros extranjeros.

Una anciana fue rescatada en Devighat tras una inundación repentina en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA).

Un video difundido en medios de comunicación y redes sociales pendiente de verificación capta el momento en el que una multitud arranca a correr a medida que la riada se aproxima a lo que se describe en las imágenes como el puerto de Jilong, un cruce fronterizo terrestre entre el Tíbet y Nepal.

Una casa yace sumergida en lodo tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP). / PRABIN RANABHAT

Residentes observan casas parcialmente sumergidas en agua lodosa tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

Residentes observan cómo un torrente de agua turbia arrasa un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prakash MATHEMA / AFP). / PRAKASH MATHEMA

Una brutal masa de agua se lleva con fuerza decenas de vehículos, entre ellos autobuses estacionados en un aparcamiento, al tiempo que se aprecian escombros saltando por los aires y una enorme polvareda.

Las autoridades, que están evaluando el alcance de los daños, han atribuido el suceso de forma preliminar a un terremoto ocurrido a las 8:37 (2:52 GMT) que produjo un gran deslizamiento de tierra que bloqueó el río, lo que habría provocado la inundación.