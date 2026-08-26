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Resumen

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Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
Varias casas quedaron parcialmente sumergidas en agua lodosa a orillas de un río tras las inundaciones repentinas en Trishuli Bazar, distrito de Nuwakot, Nepal, el 26 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

La inundación masiva que este miércoles se produjo en el norte de Nepal, cerca de la frontera con Tíbet (China), deja sobrecogedoras imágenes de varias localidades alcanzadas de forma violenta por el agua, en un desastre natural atribuido de forma preliminar a un terremoto que deja por ahora decenas de muertos y más de 400 desaparecidos, entre ellos turistas.

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