China suspendió este viernes temporalmente la expedición de permisos para acceder a las áreas fronterizas sometidas a control especial en Shigatse, el municipio del suroeste del Tíbet a la que pertenece el condado de Gyirong, afectado por la riada de este miércoles.

La Administración Nacional de Inmigración indicó que la medida entró en vigor a las 00:00 hora local de este viernes (16:00 GMT del jueves) y pidió también a quienes ya dispongan de permisos válidos para esas zonas que eviten desplazarse por el momento a ellas.

El aviso se refiere a la denominada “zona electrónica de gestión fronteriza” de Shigatse, una amplia área sometida a controles de acceso que abarca sectores próximos a las fronteras internacionales de este municipio tibetano, entre ellos el citado condado de Gyirong, junto a Nepal.

La Administración explicó que adoptó la medida después de que la riada causara muertos y desaparecidos en Gyirong, interrumpiera carreteras y comunicaciones y mantuviera el riesgo de nuevos desastres secundarios, con el objetivo de “reducir riesgos”, “evitar interferencias con las operaciones de búsqueda y rescate” y “mantener el orden” en la zona.

No se comunicó una fecha para reanudar la expedición de los permisos.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y el Tíbet, quedó prácticamente arrasado y cubierto de lodo y escombros, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales, con graves daños en los accesos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

En 2025, el Tíbet contabilizó 70,73 millones de visitas turísticas, un 10,71 % más interanual, de las que unas 437.400 procedieron del exterior, según cifras oficiales.

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Los viajeros extranjeros no pueden realizar desplazamientos individuales por el Tíbet y necesitan contratar viajes organizados por agencias autorizadas, además de obtener permisos específicos para determinadas áreas, entre ellas las fronterizas.

El Tíbet es una región autónoma del suroeste de China bajo control de Beijing desde la década de 1950 y cuya situación política, cultural y religiosa es objeto de críticas por parte de algunos países, así como de la Unión Europea, la ONU y organizaciones de derechos humanos.

En Nepal, la Policía elevó este viernes a 469 los muertos confirmados por la riada, mientras las autoridades chinas mantienen por ahora en tres los fallecidos y en 558 las personas sin localizar en Gyirong.

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Impactantes imágenes muestran una avalancha de agua, barro y rocas en la frontera entre Nepal y Tíbet, con viviendas, carreteras y puentes arrasados. El reporte menciona víctimas mortales, cientos de desaparecidos y labores de rescate en una zona de difícil acceso.

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