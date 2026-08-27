icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Vista aérea de las casas dañadas en la aldea de Delight tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 27 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
Vista aérea de las casas dañadas en la aldea de Delight tras una inundación repentina, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 27 de agosto de 2026. (EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
/ NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

China suspendió este viernes temporalmente la expedición de permisos para acceder a las áreas fronterizas sometidas a control especial en Shigatse, el municipio del suroeste del Tíbet a la que pertenece el condado de Gyirong, afectado por la riada de este miércoles.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.