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Resumen

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Esta captura de un video muestra el área afectada por el deslizamiento de tierra cerca del puesto fronterizo de Gyirong, en el Tíbet de China, tras las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos en Nepal. (Foto de Handout / Comando Militar del Tíbet / AFP).
Esta captura de un video muestra el área afectada por el deslizamiento de tierra cerca del puesto fronterizo de Gyirong, en el Tíbet de China, tras las mortales inundaciones repentinas y deslizamientos en Nepal. (Foto de Handout / Comando Militar del Tíbet / AFP).
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

Un enorme bloque de hielo que cayó a un río desde un glaciar a miles de metros pudo haber provocado el desastre en Nepal y el Tíbet que ha dejado por el momento al menos 270 muertos y más de 1.300 desaparecidos.

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