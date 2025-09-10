Columnas de humo se elevan desde el hotel Hilton en llamas, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)
Columnas de humo se elevan desde el hotel Hilton en llamas, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)
elcomercio

Columnas de humo se elevan desde el hotel Hilton en llamas, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)

  • Columnas de humo se elevan desde el hotel Hilton en llamas, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)
    1 / 10

    Columnas de humo se elevan desde el hotel Hilton en llamas, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)

  • La gente observa los restos y los estragos del edificio carbonizado de la Corte Suprema en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)
    2 / 10

    La gente observa los restos y los estragos del edificio carbonizado de la Corte Suprema en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)

  • Vista del edificio del Parlamento destruido en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
    3 / 10

    Vista del edificio del Parlamento destruido en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • El incendio arrasa el Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP)
    4 / 10

    El incendio arrasa el Singha Durbar, el principal edificio administrativo del gobierno de Nepal, en Katmandú el 9 de septiembre de 2025. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP)

  • La gente observa los restos del Tribunal de Distrito de Katmandú incendiado en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)
    5 / 10

    La gente observa los restos del Tribunal de Distrito de Katmandú incendiado en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)

  • El humo se eleva desde el supermercado Bhat Bhateni un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
    6 / 10

    El humo se eleva desde el supermercado Bhat Bhateni un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, Nepal, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • Un manifestante frente a la oficina del Partido del Congreso Nepalés que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
    7 / 10

    Un manifestante frente a la oficina del Partido del Congreso Nepalés que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • Un vehículo en llamas frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)
    8 / 10

    Un vehículo en llamas frente a la oficina del Partido Comunista de Nepal - Marxista-Leninista Unificado (CPN-UML) que fue incendiada en Katmandú, Nepal, el 9 de septiembre de 2025. (Foto de EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA)

  • Una vista general muestra los restos carbonizados de vehículos gubernamentales dentro de las instalaciones del edificio del Parlamento en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de Anup OJHA / AFP)
    9 / 10

    Una vista general muestra los restos carbonizados de vehículos gubernamentales dentro de las instalaciones del edificio del Parlamento en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de Anup OJHA / AFP)

  • Se elevan columnas de humo desde un supermercado en llamas de la reconocida cadena minorista nepalí Bhat-Bhateni, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)
    10 / 10

    Se elevan columnas de humo desde un supermercado en llamas de la reconocida cadena minorista nepalí Bhat-Bhateni, un día después de que los manifestantes lo incendiaran en Katmandú, el 10 de septiembre de 2025. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP)

Icon Previus Arrow
Icon Next Arrow
Agencia EFE
Agencia EFE

La revuelta juvenil que sacudió entre el 8 y 9 de septiembre dejó un rastro de destrucción sistemática. Los ataques no fueron aleatorios, sino que se dirigieron a los principales símbolos del poder político, administrativo y económico, en un intento por desmantelar físicamente un sistema que los manifestantes ya no consideran legítimo.

A continuación, se detalla un inventario de los daños materiales más significativos reportados:

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: Nepal permanece bajo control militar en medio del caos, con fugas masivas y sin Gobierno

Las instituciones del Estado, reducidas a cenizas

El ataque se centró primero en el corazón del Estado nepalí. Los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, fueron asaltados, buscando paralizar por completo la maquinaria gubernamental. El mensaje fue claro: un rechazo total a las instituciones.

Parlamento Federal: Asaltado e incendiado.

Complejo Administrativo (Singha Durbar): Incendiado, afectando a decenas de oficinas ministeriales.

Oficina del Primer Ministro: Incendiada.

Corte Suprema: Destruida por el fuego, paralizando el poder judicial.

Palacio Presidencial: Atacado e incendiado.

Residencia Oficial del Primer Ministro: Incendiada.

Sistema Penitenciario: Múltiples prisiones asaltadas, con más de 2.000 fugados. La cárcel de Nakhu en Katmandú fue parcialmente incendiada.

Puestos de Policía: Varios puestos fronterizos incendiados.

Ataques directos a la clase política

La ira de los manifestantes no se quedó en los edificios, sino que se dirigió de forma personal y violenta contra la élite política, a la que consideran responsable de la corrupción y de la represión. Los ataques a sus residencias privadas marcaron uno de los puntos más trágicos y brutales de la revuelta.

Residencias Privadas: Incendiadas las viviendas del ya ex primer ministro K.P. Sharma Oli, del ministro de Comunicación y del ex primer ministro Jhalanath Khanal, ataque que resultó en la muerte de su esposa.

Agresiones: El ex primer ministro Sher Bahadur Deuba fue agredido físicamente en el asalto a su residencia.

Sedes de Partidos: La oficina central del Congreso Nepalí fue incendiada.

El sector privado y la prensa

La destrucción también alcanzó a símbolos del poder económico y mediático, percibidos por los manifestantes como parte del mismo ‘establishment’. Los ataques buscaron golpear no solo al Gobierno, sino también a las estructuras que consideran cómplices del sistema.

Hoteles: El Hotel Hilton de Katmandú fue destruido por un incendio.

Medios de Comunicación: Las oficinas de Kantipur Media Group, el mayor conglomerado de prensa del país, fueron incendiadas y sus servidores desconectados.

Comercios: Varios concesionarios de automóviles fueron incendiados.

MÁS INFORMACIÓN: Cómo una revuelta juvenil de la Generación Z derrocó al Gobierno de Nepal en 24 horas

Infraestructura y logística paralizadas

Finalmente, la revuelta provocó el colapso de la infraestructura clave del país, aislando a Nepal del exterior y paralizando por completo la vida cotidiana y la actividad económica.

Aeropuerto Internacional de Katmandú: Cerrado y puesto bajo control militar tras un intento de asalto.

Comercio y Turismo: Parálisis total de la actividad comercial en la capital, afectando a tiendas, farmacias y obligando a los turistas a refugiarse.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC