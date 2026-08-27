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Resumen

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Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Devighat, municipio de Bidur, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Prabin RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

La avalancha que golpeó este miércoles el condado tibetano de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal, generó vibraciones equivalentes a las de un terremoto de magnitud 5,1 debido a la enorme fuerza del corrimiento de lodo, informó este jueves la televisión estatal china CCTV.

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