La avalancha que golpeó este miércoles el condado tibetano de Gyirong, en la frontera entre China y Nepal, generó vibraciones equivalentes a las de un terremoto de magnitud 5,1 debido a la enorme fuerza del corrimiento de lodo, informó este jueves la televisión estatal china CCTV.

El Centro de Redes Sismológicas de China detectó hacia las 10.52 hora local (02.52 GMT) del miércoles un evento sísmico de magnitud 5,1 en una zona situada a unos 20 kilómetros del puerto fronterizo de Gyirong, coincidiendo con el momento del desastre.

El análisis de las ondas confirmó posteriormente que se trató de un fenómeno sísmico provocado por un colapso en superficie y no de un terremoto tectónico, es decir, que el propio corrimiento de lodo produjo vibraciones similares a las de un seísmo de esa magnitud.

Mapa de la zona de la avalancha entre Nepal y el Tíbet (Infografía de Nicholas SHEARMAN / AFP). / NICHOLAS SHEARMAN

Una vista aérea muestra casas sumergidas en lodo tras las inundaciones repentinas en Trishuli, distrito de Nuwakot, Nepal, el 27 de agosto de 2026. (Foto de Arun SANKAR / AFP). / ARUN SANKAR

La riada golpeó este miércoles el condado tibetano de Gyirong y varias localidades de Nepal tras el desbordamiento del río Bhote Koshi.

En Nepal, las autoridades elevaron este jueves a 289 el número de fallecidos y señalaron que 445 personas habían sido rescatadas con vida, entre ellas 27 extranjeros.

En el lado chino el último balance disponible situaba en tres los fallecidos y en 558 las personas con las que se había perdido el contacto en Gyirong, entre ellas 260 extranjeros.