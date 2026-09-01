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Resumen

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El 1 de septiembre de 2026, personas buscan objetos útiles entre las ruinas de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto de Arun SANKAR / AFP).
El 1 de septiembre de 2026, personas buscan objetos útiles entre las ruinas de las inundaciones repentinas en el distrito de Nuwakot, Nepal. (Foto de Arun SANKAR / AFP).
/ ARUN SANKAR
Por Agencia AFP

El balance provisional del devastador deslave ocurrido la semana pasada en el Himalaya superó este martes la barrera de los 1.000 muertos, mientras los equipos de rescate en Nepal y China siguen buscando entre el barro y los escombros a posibles supervivientes.

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