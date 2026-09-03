Nepal aumentó a 5.083 el número de desaparecidos y a 1.259 los muertos tras las devastadora riada ocurrida en el centro y norte del país, a medida que las autoridades logran llegar a los sectores afectados más lejanos en el noveno día de operaciones de búsqueda y rescate.

En las últimas siete horas, la cifra de personas cuyo paradero se desconoce aumentó en 867 y la de los fallecidos en 7, según el último reporte de Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (NDRRMA), con corte a las 19.00 hora local (13.15 GMT).

El incremento responde a la recopilación de información de algunas aldeas en el distrito de Rasuwa, la zona más afectada cerca de la frontera entre Nepal y China, a donde las autoridades lograron llegar ayer; además conseguir restaurar más del 90 % de las telecomunicaciones.

Entre los desaparecidos hay 583 ciudadanos extranjeros, entre ellos dos españoles.

Según la NDRRMA, 12.038 personas han sido rescatadas hasta el momento en lo que el Gobierno nepalí ha descrito como un “tsunami himalayo”.

Solo 95 cuerpos de los más de 1.200 recuperados han podido ser entregados a sus familias. Por este motivo hoy la Policía de Nepal solicitó muestras de sangre y perfiles de ADN a los miles de familiares que aún tratan de identificar a sus seres queridos.

Las riadas del pasado 26 de agosto, uno de los mayores desastres en los últimos años en la nación del Himalaya, causaron importantes daños en centrales hidroeléctricas y otras infraestructuras, además de arrasar viviendas, carreteras y puentes en varios distritos.

En el Tíbet (China), región también afectada, las autoridades chinas dan cuenta de 21 fallecidos y 541 personas todavía sin localizar.