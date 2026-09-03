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Resumen

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La esposa de Hari Bahadur Khadka, quien perdió la vida en las inundaciones repentinas, llora durante su cremación en el centro de cremación de Pashupati en Katmandú, Nepal, el 3 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRSTHA
La esposa de Hari Bahadur Khadka, quien perdió la vida en las inundaciones repentinas, llora durante su cremación en el centro de cremación de Pashupati en Katmandú, Nepal, el 3 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRSTHA
Por Agencia EFE

Nepal aumentó a 5.083 el número de desaparecidos y a 1.259 los muertos tras las devastadora riada ocurrida en el centro y norte del país, a medida que las autoridades logran llegar a los sectores afectados más lejanos en el noveno día de operaciones de búsqueda y rescate.

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