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Resumen

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Varias personas cruzan el río Tadi mediante una tirolina tras las inundaciones repentinas que azotaron Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
Varias personas cruzan el río Tadi mediante una tirolina tras las inundaciones repentinas que azotaron Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 5 de septiembre de 2026. (Pedro Pardo / AFP)
/ PEDRO PARDO
Por Agencia EFE

Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.

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