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Resumen

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Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo a lo largo del río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Betrawati, distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
Una vista aérea muestra casas anegadas por el lodo a lo largo del río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Betrawati, distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (Foto de PRABIN RANABHAT / AFP).
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia EFE

Las autoridades de Nepal elevaron este domingo a 788 el número de muertos contabilizados, cifra que, junto a los 16 decesos reportados por China, colocan en 804 el saldo de fallecidos a ambos lados de la frontera tras la violenta riada del pasado miércoles.

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