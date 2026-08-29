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Resumen

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Una fotografía familiar yace sobre un colchón cubierto de barro a las afueras de una casa tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (MANAN VATSYAYANA / AFP)
Una fotografía familiar yace sobre un colchón cubierto de barro a las afueras de una casa tras las inundaciones repentinas en Devighat, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 29 de agosto de 2026. (MANAN VATSYAYANA / AFP)
/ MANAN VATSYAYANA
Por Agencia AFP

Rishi Shrestha revisa la lista una y otra vez, pero termina aceptando la realidad: el nombre de su primo no figura entre los sobrevivientes de la potente riada que devastó el norte de Nepal.

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