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Resumen

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Vista aérea del río Budhi Gandaki crecido por inundaciones repentinas en el distrito de Gorkha, Nepal, el 11 de octubre de 2026. (EFE/EPA/NTNC-MCAP).
Vista aérea del río Budhi Gandaki crecido por inundaciones repentinas en el distrito de Gorkha, Nepal, el 11 de octubre de 2026. (EFE/EPA/NTNC-MCAP).
Por Agencia AFP

El reciente deslave en Nepal se debió al colapso de un glaciar, por causas similares a las de la riada que dejaron más de 1.400 muertos en agosto, confirmó un informe de la autoridad a carga de los desastres naturales del país el miércoles.

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