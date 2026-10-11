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Resumen

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Captura de video que muestra cómo las inundaciones destruyen casas a lo largo del río Budhi Gandaki, en Nepal, tras una crecida repentina provocada por un deslizamiento, el 11 de octubre de 2026. . (Sovit Shrestha / AFPTV / AFP).
Captura de video que muestra cómo las inundaciones destruyen casas a lo largo del río Budhi Gandaki, en Nepal, tras una crecida repentina provocada por un deslizamiento, el 11 de octubre de 2026. . (Sovit Shrestha / AFPTV / AFP).
/ SOVIT SHRESTHA
Por Agencia EFE

La crecida repentina de un río en el centro de Nepal arrasó alrededor de 40 casas y varios puentes de un pueblo, dejando al menos cinco desaparecidos, un mes después de la riada en Nepal que causó la muerte de 1.450 personas y dejó 5.200 desaparecidos, informaron este domingo las autoridades.

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