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Resumen

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Personal del ejército nepalí desembarca de un helicóptero que transportaba los cuerpos de las víctimas fallecidas durante las operaciones de rescate tras las inundaciones repentinas, en el campamento de Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Foto: PRABIN RANABHAT / AFP
Personal del ejército nepalí desembarca de un helicóptero que transportaba los cuerpos de las víctimas fallecidas durante las operaciones de rescate tras las inundaciones repentinas, en el campamento de Trishuli, en el distrito de Nuwakot, Nepal, el 28 de agosto de 2026. Foto: PRABIN RANABHAT / AFP
/ PRABIN RANABHAT
Por Agencia AFP

Las autoridades de Nepal ordenaron este viernes a los equipos de rescate que buscan sobrevivientes de las mortales inundaciones ponerse a salvo, ya que un lago formado por el reciente deslave se rompió en el Tíbet chino, lo que aumenta el riesgo de nuevas riadas.

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