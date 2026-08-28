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Resumen

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Personas buscan los nombres de sus familiares en listas de desaparecidos a las afueras del centro de operaciones del ejército tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Personas buscan los nombres de sus familiares en listas de desaparecidos a las afueras del centro de operaciones del ejército tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Nepal publicó este viernes un listado con las identidades de más de 600 personas clasificadas como “turistas desaparecidos o fuera de contacto” procedentes de 35 países, tanto extranjeros como nepalíes no residentes de la zona, tras la masiva riada que afectó a una zona fronteriza del país con la región autónoma del Tíbet (China).

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