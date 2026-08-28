El Gobierno de Nepal publicó este viernes un listado con las identidades de más de 600 personas clasificadas como “turistas desaparecidos o fuera de contacto” procedentes de 35 países, tanto extranjeros como nepalíes no residentes de la zona, tras la masiva riada que afectó a una zona fronteriza del país con la región autónoma del Tíbet (China).

La lista, divulgada y actualizada varias veces por la cartera nepalí de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, muestra en la última actualización las identidades, nacionalidad y, en algunos casos, número de pasaporte o carné de identidad y referencias sobre la estancia de los desaparecidos, como zonas en las que se hallaban.

En ella aparecen tres turistas identificados como de nacionalidad española: dos mujeres, vinculadas a un grupo de senderismo, y un hombre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español, que informó la víspera de cuatro españoles desaparecidos, ha rebajado este viernes a tres la cifra, al informar de que la Embajada de España en Nueva Delhi y el Consulado Honorario de España en Nepal, junto con el Consulado General de España en Pekín, siguen atentamente la situación y están haciendo gestiones con las autoridades locales.

El último reporte de Nepal incluye a 644 personas desaparecidas procedentes de 35 países, la mayoría de ellos de India (178), 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel, entre otras nacionalidades.

Personas buscan los nombres de sus familiares en listas de desaparecidos a las afueras del centro de operaciones del ejército tras las inundaciones repentinas, en el distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA

A los turistas desaparecidos se suman más de 300 residentes que todavía no se han sido hallados en Nepal.

Mientras, China informó de 558 desaparecidos en la parte de la región autónoma del Tíbet (China) afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin revelar nacionalidades o identidades. Tampoco se tiene constancia de si hay un equipo transfronterizo que coteje las cifras, con más de medio millar de fallecidos por el momento.

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