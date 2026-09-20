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Resumen

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La esposa y el hijo de Mohan Lal Rokaya reaccionan frente a un cuerpo simbólico hecho de hierba kusha durante los ritos funerarios en el crematorio de Pashupati en Katmandú, Nepal, el 18 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
La esposa y el hijo de Mohan Lal Rokaya reaccionan frente a un cuerpo simbólico hecho de hierba kusha durante los ritos funerarios en el crematorio de Pashupati en Katmandú, Nepal, el 18 de septiembre de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Veinticinco días después de la mortal riada que arrasó el norte de Nepal, las autoridades cifraron este domingo en 1.451 los muertos y 5.786 los desaparecidos, mientras que más de 20.000 miembros de fuerzas de seguridad siguen desplegados en las zonas afectadas en busca de cuerpos y sobrevivientes.

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