icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal de rescate durante trabajos de liberación de ciudadanos atrapados en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, el 4 de septiembre de 2026. (Captura de video @EverestToday)
Personal de rescate durante trabajos de liberación de ciudadanos atrapados en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, el 4 de septiembre de 2026. (Captura de video @EverestToday)
Por Agencia EFE

Dos trabajadores que permanecían atrapados en un túnel del proyecto hidroeléctrico Trishuli 3A, en Nepal, fueron rescatados con vida este viernes, diez días después de las devastadoras riadas, mientras los equipos de emergencia continuaban buscando a otras personas que se cree permanecen en el interior.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.