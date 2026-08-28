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Resumen

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Rescate de personas por un helicóptero del Ejército de Nepal durante una operación tras las inundaciones repentinas en la aldea de Hatigauda, ​​distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
Rescate de personas por un helicóptero del Ejército de Nepal durante una operación tras las inundaciones repentinas en la aldea de Hatigauda, ​​distrito de Nuwakot, Nepal, 28 de agosto de 2026. Foto: EFE/EPA/NARENDRA SHRESTHA
/ NARENDRA SHRESTHA
Por Agencia EFE

Nepal elevó este viernes a 553 el número de cadáveres hallados tras la destructiva riada registrada en la cuenca del río Bhote Koshi, mientras los equipos de salvamento intensifican la búsqueda de 937 personas reportadas como desaparecidas en su territorio.

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