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Resumen

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Una casa de color verde turquesa, apodada la "casa milagrosa", que se alza imponente entre el lodo cerca del río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Nepal, el 3 de septiembre de 2026 (Foto de Arun SANKAR / AFP).
Una casa de color verde turquesa, apodada la "casa milagrosa", que se alza imponente entre el lodo cerca del río Trishuli tras las inundaciones repentinas en Nepal, el 3 de septiembre de 2026 (Foto de Arun SANKAR / AFP).
/ ARUN SANKAR
Por Agencia EFE

Al menos 1.252 personas han muerto y 4.216 siguen desaparecidas en Nepal tras más de una semana de la devastadora riada, aunque hasta el momento solo 95 cuerpos han podido ser identificados y entregados a sus familias, según los últimos balances oficiales actualizados este jueves.

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