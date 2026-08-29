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Equipos de rescate liberan de los escombros a una niña en Timure, al norte de Nepal, tres días después de la riada que asotó el país asiático, el 29 de agosto de 2026. (Captura de X @RisingNepal4)
Equipos de rescate liberan de los escombros a una niña en Timure, al norte de Nepal, tres días después de la riada que asotó el país asiático, el 29 de agosto de 2026. (Captura de X @RisingNepal4)
Por Agencia EFE

Una niña de seis años fue rescatada con vida este sábado en Timure, en el norte de Nepal, casi 60 horas después de quedar atrapada bajo los restos arrastrados por la riada, en un momento en el que las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen rápidamente con el paso de las horas.

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